Sanremo 2026 le pagelle ai look della prima serata | Laura Pausini elegantissima in Armani Ditonellapiaga in versione pin-up

Laura Pausini indossa un abito Armani e suscita l’attenzione tra i presenti, mentre Ditonellapiaga sfoggia un look pin-up che divide i commentatori. La prima serata del 76esimo Festival di Sanremo si apre con la musica dell’Eurovisione, attirando subito l’attenzione del pubblico. Le scelte di stile dei cantanti rivelano personalità forti e tendenze attuali, creando un mix di eleganza e audacia. I look continueranno a essere al centro delle discussioni durante tutta la manifestazione.

Sono le 20.40 in punto quando risuona la sigla dell'Eurovisione: il 76esimo Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. Carlo Conti: voto 10. Carlo Conti saluta il pubblico e fa il suo ingresso con il primo look di quest'anno: è uno smoking blu notte con giacca doppiopetto, creata per lui dalle sapienti mani della sartoria di Stefano Ricci. Olly: voto 7. Questo Festival ricomincia esattamente da dove ci eravamo lasciati un anno fa, ovvero da Olly con la sua "Balorda nostalgia". Il cantante genovese, vincitore di Sanremo 2025, torna sul palco dell'Ariston con una nuova sicurezza: sfoggia un pantalone da smoking con fascia in vita e camicia di seta over color borgogna portata aperta, con la canottiera nera e i tatuaggi a vista.

Pagelle look Sanremo, la prima serata: Conti, Laura Pausini, Can Yaman e tutti i 30 cantanti. Come sono vestiti

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman

Sanremo 2026: le pagelle della prima serata

Le pagelle di Sanremo 2026 in diretta: si balla con Ditonellapiaga

