Gaja Curlotto, stylist di Federica Brignone, spiega che il trucco per valorizzare i ricci portafortuna è usare uno shampoo specifico alla fine di ogni giornata. La campionessa di sci, che ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche, mantiene sempre lo stesso stile di capelli come gesto scaramantico, per sentirsi più forte e determinata. Questa abitudine, spesso, le permette di affrontare le sfide con maggiore sicurezza.

A ogni fine gara però, quando toglie il casco, non si può non notare la sua foltissima chioma riccia, perfetta, che non risente minimante del freddo e dell'essere schiacciata da passamontagna e copricapo protettivo. Per scoprire i suoi segreti abbiamo contattato la sua hair stylist Gaja Curletto dei Saloni Franco Curletto, che la segue da anni, anzi dal 2017 quando la campionessa azzurra ha dato vita al progetto, Traiettorie Liquide, per sensibilizzare sull'inquinamento delle acque. Per la campagna contro la presenza della plastica in montagna ogni anno Gaja Curletto segue la sciatrice in una località di montagna per il servizio fotografico così da assicurarsi ch i suoi ricci siano perfettamente elastici e plastici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gaja Curlotto, hair stylist di Federica Brignone: «Il segreto per potenziare quei ricci portafortuna è uno shampoo per fare il reset a fine giornata»

Le Olimpiadi di Milano Cortina si trasformano anche in un palcoscenico di stile.

Ilaria Galassi, nota per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, ha esordito nel 1990 come ragazza pon-pon a Domenica In, condotta da Gianni Boncompagni.

