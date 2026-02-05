Francesca Fagnani verso Sanremo 2026 | la preparazione comincia dalla hair stylist di fiducia

Francesca Fagnani si prepara a salire sul palco di Sanremo nel 2026. La giornalista ha già iniziato a lavorare con la sua hair stylist di fiducia per la lunga avventura. Il suo nome è stato annunciato come ospite nella serata delle Cover, dove condividerà il palco con Fulminacci. La sua presenza ha già fatto parlare i fan, curiosi di vederla in una veste nuova e più artistica.

