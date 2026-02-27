Paolo Sarullo a Sanremo 2026 | ‘Stop alla violenza giovanile’ il messaggio che commuove l’Ariston

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si è parlato di un tema importante legato alla violenza tra i giovani. Un intervento ha portato l’attenzione su questa problematica, coinvolgendo il pubblico presente e chi segue l’evento da casa. La serata si è conclusa con un messaggio che ha toccato molti, lasciando spazio anche a riflessioni sul fenomeno.

Non solo musica e spettacolo alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma anche storie che scuotono le coscienze. Carlo Conti ha introdotto un momento dedicato a un tema urgente: la violenza giovanile. A parlare è stato Paolo Sarullo, 25 anni, di Albenga, vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato per sempre la vita. Era la notte del 19 maggio 2024. Paolo Sarullo stava tornando a casa con un amico dopo una serata in discoteca nel Savonese, quando è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, uno dei quali minorenne. Volevano sottrargli il monopattino. Un pugno al volto lo ha fatto cadere all’indietro, la testa ha sbattuto violentemente sull’asfalto provocandogli un’emorragia cerebrale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paolo Sarullo a Sanremo 2026: ‘Stop alla violenza giovanile’, il messaggio che commuove l’Ariston La storia di Paolo Sarullo stasera a Sanremo 2026, per parlare di violenza giovanileNella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio, Carlo Conti ha deciso di dedicare uno spazio a un tema molto importante come... Paolo Sarullo, l'intervento contro la violenza giovanile a Sanremo. Conti: “Non mollare”. E lui: “Un ca...”. La sua storiaSanremo, 26 febbraio 2026 – Il Festival di Sanremo, si sa, non è solo musica ma anche emozione: durante la terza serata della kermesse il Teatro... Temi più discussi: Sanremo 2026, Paolo Sarullo chi è: dall'aggressione al coma; La storia di Paolo Sarullo stasera a Sanremo 2026, per parlare di violenza giovanile; Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo dall'aggressione al palco dell'Ariston; A Sanremo messaggio contro il bullismo. Paolo Sarullo: 'Stop alla violenza sui giovani'. Chi è Paolo Sarullo, a Sanremo la storia del ragazzo picchiato in discoteca: Ho perdonato i miei aggressoriA Sanremo 2026 arriva la testimonianza di Paolo Sarullo, il 25enne di Albenga che nel maggio 2024 finì in coma dopo un’aggressione fuori da una discoteca ... fanpage.it Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile, a Sanremo: Non deve succedere più a nessuno. Carlo Conti: Mi raccomando, non mollare e lui risponde deciso non si ...Il 25enne aggredito brutalmente e rimasto in coma tre mesi porta il suo messaggio contro la violenza sul palco di Sanremo ... ilfattoquotidiano.it Il Festival di Sanremo 2026, nella terza serata, ha dedicato un momento di riflessione con un messaggio contro la violenza giovanile e contro il bullismo. E lo fa collegandosi con Paolo Sarullo, 25 anni, di Albenga (Savona), vittima di una brutale aggressione c facebook Momento di forte emozione al Festival di Sanremo. Durante la terza serata, Carlo Conti ha lanciato un messaggio contro la violenza giovanile, collegandosi con Paolo Sarullo, il ragazzo di Albenga aggredito fuori da una discoteca e oggi in sedia a rotelle. «St x.com