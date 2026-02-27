Sanremo 2026 la storia di Paolo Sarullo 25 anni rimasto tetraplegico dopo un’aggressione | Non deve più succedere a nessuno

Sanremo 2026 ospita la storia di un giovane di 25 anni che è rimasto tetraplegico dopo essere stato aggredito all’uscita di una discoteca. Secondo quanto riferito, stava tornando a casa quando è stato circondato da alcuni ragazzi, tra cui un minorenne. L’incidente ha provocato gravi conseguenze fisiche e ha portato alla denuncia di quanto accaduto.

Paolo Sarullo stava tornando a casa dopo una serata in discoteca, insieme a un amico. All’uscita del locale è stato circondato da un gruppo di ragazzi, uno dei quali minorenne. Volevano il suo monopattino. In pochi secondi la situazione è degenerata. Un pugno al volto, la caduta all’indietro, la testa contro l’asfalto. E l’emorragia cerebrale. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Paolo è stato sottoposto a due interventi chirurgici, entrambi della durata di circa 15 ore. I medici sono riusciti a salvargli la vita, ma le conseguenze sono state devastanti: tre mesi di coma, la rimozione di una parte del cranio e una diagnosi di tetraplegia con gravi compromissioni cognitive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

