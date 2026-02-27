Sanremo 2026 la Terza Serata | da Irina Shayk la più bella del mondo alla magica Alicia Keys ed una classifica travolgente che premia Arisa e Sal Da Vinci

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Irina Shayk ha aperto l’evento, mentre Alicia Keys si è esibita sul palco. La classifica ha visto Arisa e Sal Da Vinci entrare tra i primi posti, insieme a Serena Brancale. Tra i protagonisti nelle Nuove Proposte, Nicolò Filippucci ha ottenuto il primo posto, consolidando la sua posizione tra i favoriti.

Sanremo 2026, Terza Serata: Nicolò Filippucci Trionfa tra le Nuove Proposte. Arisa, Sal Da Vinci e Serena Brancale nella Top 5. Standing Ovation per Alicia Keys ed Eros Ramazzotti Il diciannovenne umbro conquista l'Ariston con "Laguna" e batte Angelica Bove, che si consola con i premi Mia Martini e Lucio Dalla. Irina Shayk incanta, Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann diverte. Mogol premiato alla carriera. Problema tecnico al pianoforte di Alicia Keys Conferenza Stampa Terza Serata: Conti Sereno, Irina Shayk Schiva le Polemiche Ieri pomeriggio, nella conferenza stampa di presentazione della terza serata, Carlo Conti si è presentato affiancato da Irina Shayk e Gianluca Gazzoli, introducendo una delle serate più attese del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, la Terza Serata: da Irina Shayk, "la più bella del mondo", alla magica Alicia Keys ed una classifica travolgente che premia Arisa e Sal Da Vinci Sanremo 2026, classifica terza serata. I migliori 5: Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Sal Da VinciLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 si consegna una nuova "cinquina" di preferito del pubblico e della giuria delle radio. Ascolti Sanremo: com'è andata la terza serata con Eros Ramazzotti, Alicia Keys e Irina ShaykAscolti Sanremo 2026, com'è andata la terza serata? Giovedì 26 febbraio il pubblico dell'Ariston, ma anche tutti i telespettatori a casa, hanno... Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sanremo 2026, il programma del Festival: concorrenti e ospiti, serata per serata; Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Brancale, Sal Da Vinci - LIVEBLOG; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata: Maria Antonietta e Colombre, la (nostra) felicità e basta. Sanremo 2026: 9,5 milioni e il 60.6% di share per la terza serata. Al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da VinciSenza ordine di piazzamento. Eros Ramazzotti e Alicia Keys, il duetto infiamma l'Ariston. L'ovazione per Mogol premio alla carriera. Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte (ANSA) ... ansa.it Sanremo 2026, ascolti tv terza puntata di giovedì: finalmente una buona notizia, piccolo miglioramento!Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026: com'è andata in termini di ascolti tv? Ecco i dati auditel completi. donnapop.it La terza serata di #Sanremo2026 è stata seguita da 9.543.000 spettatori pari al 60.6% di share. In termini di share, si tratta della 3ª serata più seguita dal 1990. Insomma, poggiate il carro funebre perché i parametri vitali di Sanremo sono buoni. - facebook.com facebook Ascolti Sanremo, la terza serata vola al 60,6% di share x.com