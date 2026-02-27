Sanremo 2026 la Terza Serata | da Irina Shayk la più bella del mondo alla magica Alicia Keys ed una classifica travolgente che premia Arisa e Sal Da Vinci

Da ilgiornaleditalia.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Irina Shayk ha aperto l’evento, mentre Alicia Keys si è esibita sul palco. La classifica ha visto Arisa e Sal Da Vinci entrare tra i primi posti, insieme a Serena Brancale. Tra i protagonisti nelle Nuove Proposte, Nicolò Filippucci ha ottenuto il primo posto, consolidando la sua posizione tra i favoriti.

Sanremo 2026, Terza Serata: Nicolò Filippucci Trionfa tra le Nuove Proposte. Arisa, Sal Da Vinci e Serena Brancale nella Top 5. Standing Ovation per Alicia Keys ed Eros Ramazzotti Il diciannovenne umbro conquista l'Ariston con "Laguna" e batte Angelica Bove, che si consola con i premi Mia Martini e Lucio Dalla. Irina Shayk incanta, Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann diverte. Mogol premiato alla carriera. Problema tecnico al pianoforte di Alicia Keys Conferenza Stampa Terza Serata: Conti Sereno, Irina Shayk Schiva le Polemiche Ieri pomeriggio, nella conferenza stampa di presentazione della terza serata, Carlo Conti si è presentato affiancato da Irina Shayk e Gianluca Gazzoli, introducendo una delle serate più attese del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanremo 2026 la terza serata da irina shayk la pi249 bella del mondo alla magica alicia keys ed una classifica travolgente che premia arisa e sal da vinci
© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, la Terza Serata: da Irina Shayk, "la più bella del mondo", alla magica Alicia Keys ed una classifica travolgente che premia Arisa e Sal Da Vinci

Sanremo 2026, classifica terza serata. I migliori 5: Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Sal Da VinciLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 si consegna una nuova "cinquina" di preferito del pubblico e della giuria delle radio.

Ascolti Sanremo: com'è andata la terza serata con Eros Ramazzotti, Alicia Keys e Irina ShaykAscolti Sanremo 2026, com'è andata la terza serata? Giovedì 26 febbraio il pubblico dell'Ariston, ma anche tutti i telespettatori a casa, hanno...

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sanremo 2026, il programma del Festival: concorrenti e ospiti, serata per serata; Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Brancale, Sal Da Vinci - LIVEBLOG; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata: Maria Antonietta e Colombre, la (nostra) felicità e basta.

sanremo 2026 la terzaSanremo 2026: 9,5 milioni e il 60.6% di share per la terza serata. Al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da VinciSenza ordine di piazzamento. Eros Ramazzotti e Alicia Keys, il duetto infiamma l'Ariston. L'ovazione per Mogol premio alla carriera. Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte (ANSA) ... ansa.it

sanremo 2026 la terzaSanremo 2026, ascolti tv terza puntata di giovedì: finalmente una buona notizia, piccolo miglioramento!Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026: com'è andata in termini di ascolti tv? Ecco i dati auditel completi. donnapop.it