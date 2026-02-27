Ascolti Sanremo | com' è andata la terza serata con Eros Ramazzotti Alicia Keys e Irina Shayk

La terza serata di Sanremo 2026 si è svolta giovedì 26 febbraio all'Ariston, con la partecipazione di Eros Ramazzotti, Alicia Keys e Irina Shayk. Durante l’evento sono state trasmesse 15 delle canzoni in gara, coinvolgendo sia il pubblico presente in teatro sia gli spettatori che seguivano da casa. La serata ha visto esibizioni di vari artisti e momenti di intrattenimento.