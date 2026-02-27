Sanremo 2026 classifica terza serata I migliori 5 | Arisa Sayf Luchè Brancale e Sal Da Vinci

Durante la terza serata di Sanremo 2026, sono stati annunciati i cinque artisti più votati dal pubblico e dalla giuria radiofonica. La competizione ha visto esibizioni di vari interpreti, con le preferenze che si sono concentrate su alcuni nomi rispetto ad altri. La classifica finale tiene conto delle preferenze espresse durante la serata, determinando i posizionamenti dei partecipanti.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si consegna una nuova "cinquina" di preferito del pubblico e della giuria delle radio. Riassumendo quanto è successo nelle due serate precedenti, ricordiamo che nella prima serata si sono esibiti tutti i 30 concorrenti in gara e sono stati votati solo dalla giuria della sala stampa, che ha stilato una top 5 in ordine sparso composta da Serena Brancale, Fulminacci, Arisa, Ditonellapiaga e Fedez-Masini. Nella seconda serata si sono esibiti i primi 15 big ed è stata stilata una nuova cinquina, votata da pubblico da casa e giuria delle radio, composta da Tommaso Paradiso, LDA & AKA 7Even, Nayt, Ermal Meta e Fedez-Masini, questi ultimi unici a confermarsi (Ditonellapiaga e Fulminacci invece no).

