Paolo Sarullo vittima di violenza giovanile a Sanremo | Non deve succedere più a nessuno Carlo Conti | Mi raccomando non mollare e lui risponde deciso non si molla un cazz*

Da ilfattoquotidiano.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento segnato da episodi di violenza tra i giovani, un ragazzo ha condiviso pubblicamente la sua esperienza a Sanremo, sottolineando l’importanza di prevenire situazioni simili. Durante l’evento, un presentatore ha commentato il suo percorso, ricevendo una risposta decisa e senza mezzi termini. La conversazione ha acceso il dibattito sulla diffusione di comportamenti aggressivi tra i giovani.

“È un periodo di episodi di violenza giovanile, segno di un disagio grave e diffuso. Tutti noi dobbiamo interrogarci”. Così Carlo Conti ha introdotto il collegamento con Paolo Sarullo: “Voleva venire qui al Festival, ma non è stato possibile. Siamo andati noi da lui”. Il 25enne di Albenga (Savona) è stato vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato per sempre la vita. Era il 19 maggio 2024 quando Paolo è stato assalito da quattro adolescenti che hanno tentato di rapinarlo mentre si trovava in monopattino. Un pugno, la caduta a terra, poi due interventi chirurgici di 15 ore ciascuno. Paolo è sopravvissuto, ma è rimasto in coma per tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia di Paolo Sarullo stasera a Sanremo 2026, per parlare di violenza giovanileNella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio, Carlo Conti ha deciso di dedicare uno spazio a un tema molto importante come...

Selvaggia Lucarelli affonda Carlo Conti e lui risponde: i social insorgono «Non ti crede nessuno»Professionista stimato e volto storico della tv generalista, Carlo Conti è da sempre considerato un conduttore equilibrato e rassicurante.

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, ci sarà anche Paolo Sarullo. Conti: Ci collegheremo con un ragazzo vittima di violenza all’uscita dalla discoteca; Blind, Elma & Soniko al Festival tra le Nuove Proposte: Siamo un tornado di emozioni.

paolo sarullo vittima diPaolo Sarullo ospite a Sanremo: chi è il giovane aggreditoPaolo Sarullo è stato ospite del Festival di Sanremo ed ha parlato dell'aggressione sui giovani con Carlo Conti, un momento toccante per tutti. notizie.it

paolo sarullo vittima diSanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo: dall'aggressione all'AristonIl Festival di Sanremo 2026 stasera, giovedì 26 febbraio, dedica un momento di grande intensità ad un messaggio contro la violenza giovanile e contro il bullismo. E lo fa collegandosi con Paolo ... adnkronos.com