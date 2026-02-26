Paolo Sarullo vittima di violenza giovanile a Sanremo | Non deve succedere più a nessuno Carlo Conti | Mi raccomando non mollare e lui risponde deciso non si molla un cazz*

In un momento segnato da episodi di violenza tra i giovani, un ragazzo ha condiviso pubblicamente la sua esperienza a Sanremo, sottolineando l’importanza di prevenire situazioni simili. Durante l’evento, un presentatore ha commentato il suo percorso, ricevendo una risposta decisa e senza mezzi termini. La conversazione ha acceso il dibattito sulla diffusione di comportamenti aggressivi tra i giovani.

“È un periodo di episodi di violenza giovanile, segno di un disagio grave e diffuso. Tutti noi dobbiamo interrogarci”. Così Carlo Conti ha introdotto il collegamento con Paolo Sarullo: “Voleva venire qui al Festival, ma non è stato possibile. Siamo andati noi da lui”. Il 25enne di Albenga (Savona) è stato vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato per sempre la vita. Era il 19 maggio 2024 quando Paolo è stato assalito da quattro adolescenti che hanno tentato di rapinarlo mentre si trovava in monopattino. Un pugno, la caduta a terra, poi due interventi chirurgici di 15 ore ciascuno. Paolo è sopravvissuto, ma è rimasto in coma per tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia di Paolo Sarullo stasera a Sanremo 2026, per parlare di violenza giovanileNella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio, Carlo Conti ha deciso di dedicare uno spazio a un tema molto importante come...

Selvaggia Lucarelli affonda Carlo Conti e lui risponde: i social insorgono «Non ti crede nessuno»Professionista stimato e volto storico della tv generalista, Carlo Conti è da sempre considerato un conduttore equilibrato e rassicurante.

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, ci sarà anche Paolo Sarullo. Conti: Ci collegheremo con un ragazzo vittima di violenza all’uscita dalla discoteca; Blind, Elma & Soniko al Festival tra le Nuove Proposte: Siamo un tornado di emozioni.

Paolo Sarullo ospite a Sanremo: chi è il giovane aggreditoPaolo Sarullo è stato ospite del Festival di Sanremo ed ha parlato dell'aggressione sui giovani con Carlo Conti, un momento toccante per tutti. notizie.it

Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo: dall'aggressione all'AristonIl Festival di Sanremo 2026 stasera, giovedì 26 febbraio, dedica un momento di grande intensità ad un messaggio contro la violenza giovanile e contro il bullismo. E lo fa collegandosi con Paolo ... adnkronos.com

«Oggi comunico solo con piccoli movimenti. » La sera del 19 maggio 2024 ha cambiato tutto per Paolo Sarullo, 25 anni di Albenga. Tornava a casa in monopattino dopo una notte in discoteca con un amico, quando quattro ragazzi lo hanno assalito all’uscita d facebook

La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com