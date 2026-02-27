Chi vincerà la gara dei duetti e delle cover della quarta serata di Sanremo 2026 secondo i pronostici

Stasera si svolge la quarta serata di Sanremo 2026, dedicata a duetti e cover. Secondo i pronostici, tra i partecipanti più quotati ci sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Arisa. Le scommesse indicano questi artisti come i principali contendenti per la vittoria della serata. La competizione si concentra su esibizioni inedite e interpretazioni di brani già noti.

Sanremo 2026, la quarta serata (quella delle cover e dei duetti): l'ordine di esibizione dei cantanti, «Mister X» in scaletta e le voci su Monica BellucciI co-conduttori della quarta serata Accanto al direttore artistico e conduttore e a Laura Pausini, che apre la serata con un medley, è attesa Bianca...

Sanremo 2026, la quarta serata (quella delle cover e dei duetti): i co-conduttori, i big con i cantanti che li accompagnano e come si votaI co-conduttori della quarta serata Accanto al direttore artistico e conduttore e a Laura Pausini, che apre la serata con un medley, è attesa Bianca...

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

