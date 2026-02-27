Sanremo 2026 la comunicazione ufficiale sulla terza serata del Festival | com’è andata

La terza serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti, si è svolta secondo il palinsesto annunciato, con le esibizioni dei cantanti e le presentazioni previste. La diretta è stata trasmessa in prima serata sulla rete ufficiale, coinvolgendo il pubblico con le performance sul palco e le interviste tra un brano e l’altro. La comunicazione ufficiale ha confermato il regolare svolgimento dell’evento.

La terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti scorre con la sicurezza di uno spettacolo che ha trovato il proprio ritmo. All'interno dell'Ariston la tensione della gara si intreccia con una narrazione sempre più contemporanea, meno ancorata ai paragoni con il passato e più concentrata sulla forza dell'evento. Mentre fuori dal teatro l'Italia comincia a respirare le prime temperature miti, dentro la competizione entra nel vivo e si trasforma in un racconto stratificato, capace di tenere insieme generazioni e linguaggi diversi. Il momento che cristallizza la serata arriva quando Eros Ramazzotti incontra Alicia Keys. I due duettano sulle note di L'Aurora e l'Ariston si chiude in un silenzio denso, partecipe.