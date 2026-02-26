Sanremo 2026 la scaletta ufficiale della terza serata del Festival

Ecco la scaletta ufficiale della terza serata di Sanremo 2026, disponibile in PDF. La serata prenderà il via alle 20.40 con la tradizionale sigla, e proseguirà con le esibizioni dei cantanti e gli interventi previsti. I dettagli delle esibizioni e gli orari sono stati comunicati e saranno rispettati durante la trasmissione.

Ecco la scaletta completa in pdf della terza serata di Sanremo 2026. Si parte alle 20.40 con la classica sigla. La fine del programma è prevista attorno a l'una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della terza serata del Festival Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della prima serata del Festival SANREMO 2026: LA FINALE DELLE NUOVE PROPOSTE NELLA TERZA SERATA. INFO E SCALETTA Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo, la scaletta della 2a serata. Ospiti, conduttori e 15 cantanti: a che ora salgono sul palco. Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in garaGiovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1. La 76esima edizione della manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio, è guidata ... tg24.sky.it Sanremo 2026, la scaletta della terza serata e gli ospiti ...Continua facebook Sanremo 2026 - Svelata la scaletta ufficiale della terza serata x.com