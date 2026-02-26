Sanremo 2026 la pagella della terza serata del Festival

Questa sera si è svolta la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con numerosi artisti in gara e momenti di spettacolo che hanno coinvolto il pubblico. La serata ha visto esibizioni di diversi cantanti, creando un clima di attesa per la classifica provvisoria che sarà pubblicata nelle prossime ore. Ora la sfida passa al pubblico, chiamato a votare e a determinare la posizione dei concorrenti.

Via alla terza serata del Festival di Sanremo 2026. Ora la palla passa al grande pubblico. Oggi la classifica provvisoria sarà determinata dal televoto e dal voto delle radio. Si ascolteranno gli altri 15 cantanti in gara, ma non solo. Stasera è la serata della finale delle nuove proposte, di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti sul palco dell'Ariston, del premio alla carriera a Mogol e di tante altre sorprese. Vediamo i momenti top e flop di questa seconda terza della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sanremo 2026, le pagelle della terza serata. Maria Antonietta & Colombre luminosi (8)Dopo le prime due serate in cui si sono esibiti prima tutti i 30 Big in gara, poi la metà, oggi tocca all'altra metà: in questa terza serata del Festival di Sanremo ... Sanremo, pagelle LIVE: 6,5 per il classico Filippucci, 7 per gli ironici Antonietta e ColombreLe pagelle della terza serata di Sanremo 2026: live i voti ai cantanti in gara oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Scopriamo il giudizio su tutte le canzoni.