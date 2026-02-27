Sanremo 2026 la classifica provvisoria della terza serata | i 5 cantanti che ‘vincono’

Alla fine della terza serata del Festival di Sanremo 2026, sono stati annunciati i primi cinque cantanti in testa alla classifica provvisoria, dopo una puntata ricca di emozioni e sorprese. La serata ha visto esibizioni intense e momenti di grande coinvolgimento, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte aspettative per le prossime valutazioni.

Tanta l’attesa all’Ariston per la classifica provvisoria della terza serata del Festival di Sanremo 2026, arrivata al termine di una puntata brillante e ricca di colpi di scena. A rendere ancora più vibrante l’atmosfera è stata la proclamazione del vincitore delle Nuove proposte, Nicolò Filippucci, accolto da un lungo applauso e da un entusiasmo contagioso. Sul palco si sono esibiti 15 dei 30 cantanti in gara, mentre gli altri 15 avevano già presentato i loro brani nella serata precedente, componendo così un mosaico artistico che si completa tassello dopo tassello. La competizione entra nel vivo, e ogni voto comincia a pesare come un macigno sugli equilibri della classifica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La classifica della terza serata di Sanremo 2026 ha un verdetto a sorpresa. Nella Top 5 ci sono Arisa, Sayf, Luchè, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Si confermano Brancale e Arisa, ma entrano tre nomi nuovi - tra cui Sal Da Vinci, che a gennaio aveva preso 4 - facebook.com facebook

