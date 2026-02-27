Sanremo 2026 la classifica provvisoria della terza serata | Sal Da Vinci Arisa Sayf Luchè e Serena Brancale – Il video

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, i 15 artisti in gara sono saliti sul palco dell’Ariston, portando le proprie esibizioni e contribuendo a definire una classifica provvisoria. La manifestazione continua a catturare l’attenzione del pubblico, con performance che si susseguono tra entusiasmo e tensione. La serata si è conclusa con la presentazione dei risultati parziali, lasciando spazio alle aspettative per le prossime fasi.

È calato il sipario anche sulla terza serata del Festival di Sanremo. Stasera, giovedì 26 febbraio, sono saliti sul palco dell’Ariston i 15 artisti in gara che non si sono esibiti nella serata di ieri. Carlo Conti ha guidato lo show insieme alle co-conduttrici Laura Pausini e Irina Shayk, affiancato dal comico Ubaldo Pantani, che ha proposto una parodia di Lapo Elkann. A fine puntata, Conti ha reso noti i cinque artisti più apprezzati della serata, annunciati in ordine casuale e non secondo una classifica definitiva, sulla base dei voti del Televoto e della Giuria delle Radio. Ecco la classifica provvisoria della terza serata: Sal da Vinci e... 🔗 Leggi su Open.online

