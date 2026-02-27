Sanremo 2026 terza serata | ecco i cinque cantanti che guidano la classifica

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati i cinque artisti più votati, senza specificare le posizioni esatte. La serata ha visto esibizioni di diversi cantanti, con i giudizi del pubblico e della giuria che hanno determinato la classifica parziale. La competizione prosegue con attesa per le prossime fasi della manifestazione.

Si è chiusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026 e, come da tradizione, è stata comunicata la classifica parziale con i cinque artisti più votati, senza indicazione delle posizioni. Nella top 5 figurano Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci.Un gruppo eterogeneo che fotografa bene lo spirito di questa edizione: da una parte la tradizione melodica, dall’altra le contaminazioni urban e soul, in mezzo personalità artistiche molto diverse tra loro. Arisa ha portato sul palco una performance centrata, intensa, vocalmente impeccabile. La sua interpretazione è stata costruita con misura, evitando eccessi ma puntando tutto sull’espressività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con il brano Laguna.

