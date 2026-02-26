Sanremo 2026 Nicolò Filippucci è il vincitore tra le Nuove Proposte Angelica Bove premiata dalla critica

Nicolò Filippucci si aggiudica il premio come miglior interprete tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. La manifestazione si conclude con la consegna dei riconoscimenti, mentre Angelica Bove riceve il premio dalla critica. La kermesse musicale si chiude lasciando spazio ai protagonisti di questa edizione.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Classe 2006 umbro il cantante si è aggiudicato la finalissima con Angelica Bove. «Sono contentissimo. Grazie a tutti», le sue prime parole. Angelica Bove, con il brano "Mattone", vince il Premio della Critica Mia Martini per la categoria Nuove Proposte il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. La scaletta di stasera Stasera, terza serata del Festival di Sanremo, i superospiti all’Ariston sono Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note de l’Aurora, tra i brani più intimi del repertorio del cantante, contenuta nel suo ultimo album, Una Storia Importante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

