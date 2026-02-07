Sanremo 2026 | svelata la nuova scenografia del palco dell’Ariston

La nuova scenografia di Sanremo 2026 fa discutere. È stata appena mostrata sui social e subito ha colpito per la sua originalità. Non si tratta solo di un palco, ma di un’idea che vuole cambiare il modo di vivere il festival. La scenografia sembra più un ambiente da attraversare che una semplice struttura di scena. I primi commenti sono pieni di curiosità e anche qualche sorpresa. Ora si attende di vedere come questa scelta influenzerà le serate e le esibizioni.

Sanremo 2026: la nuova scenografia non si guarda, si attraversa. É stata appena svelata via social. La prima sensazione, appena svelata la scenografia di Sanremo 2026, è una sola: non è un palco, è un’idea. Un’idea che prende forma, luce e profondità, e che sembra dire chiaramente una cosa: quest’anno la musica non starà ferma. Non più un fondo davanti al quale cantare, ma uno spazio da attraversare, esplorare, quasi sfidare. È come se l’Ariston avesse deciso di respirare insieme agli artisti. Leggi anche Rasha e Omer: dai viaggi alle nuove rivelazioni sul futuro Nelle ultime ore sull’account ufficiale del festival di Sanremo, è stata svelata la scenografia firmata dall’architetto Riccardo Bocchini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

