Sanremo 2026 | il cantante più bello secondo Sophie Codegoni

A Sanremo 2026, Sophie Codegoni partecipa come influencer, portando con sé collaborazioni con vari sponsor e brand internazionali. La presenza della influencer si inserisce tra gli eventi della kermesse musicale, attirando l’attenzione su di sé con attività legate al suo ruolo. La sua partecipazione si distingue per il coinvolgimento nel settore degli influencer e delle collaborazioni commerciali.

Sophie Codegoni è a Sanremo 2026 in qualità di influencer, tra collaborazioni con sponsor e brand internazionali. Mentre la 76ª edizione si avvicina alla serata finale di sabato 28 febbraio, un piccolo sketch di lei in strada ha acceso il web. A Sophie è stata fatta una domanda diretta sul cantante più bello tra quelli in gara. La risposta, arrivata con leggerezza e in pieno mood sanremese, ha fatto subito discutere perché l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha fatto due nomi precisi, aggiungendo poi un dettaglio sulla sua vita privata. Sanremo 2026: le clamorose gaffe della prima serata Sophie Codegoni a Sanremo 2026 tra lavoro e Festival. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Sophie Codegoni, il cantante più bello in gara? La sua rispostaSophie Codegoni e il suo Sanremo: dietro le quinte di un sogno a luci (molto) accese Ci sono luoghi che non sono solo città, ma stati d’animo.

Sophie Codegoni, ospite speciale in TV per tutta la durata di Sanremo. Ecco in quale programmaSophie Codegoni: sará ospite speciale a La Volta Buona pronta a raccontare Sanremo 2026 Sanremo non è mai stato solo un palco: è un teatro di...

#SophieCodegoni rivela se è single. Tra coloro che in questi giorni si trovano a Sanremo c'è anche Sophie Codegoni. L'influencer è stata fermata da una collega che si è finta spagnola e che le ha chiesto giudizi sugli uomini italiani: