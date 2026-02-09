Sophie Codegoni ha fatto il suo debutto a Sanremo, ma non sul palco dell’Ariston. L’ex concorrente di Temptation Island è stata ospite speciale in tv, in un programma che anticipa l’atmosfera del festival. Per tutta la durata della settimana, Sophie ha raccontato le sue emozioni e le aspettative per Sanremo 2026, dimostrando di essere già parte della grande famiglia della musica italiana.

Sophie Codegoni: sará ospite speciale a La Volta Buona pronta a raccontare Sanremo 2026. Sanremo non è mai stato solo un palco: è un teatro di emozioni, storie e incontri inattesi. Quest’anno, tra luci, applausi e note che si rincorrono sul leggendario palco dell’Ariston, ci sarà Sophie Codegoni, pronta a portare il suo sguardo unico come ospite speciale per il programma La Volta Buona condotto ad Caterina Balivo. La nota influencer sará l’ospite che commenterà insieme ad altri ospiti, look e canzoni dei BIG in gara per tutta la durata dei Festival. Leggi anche Addio a Patrizia De Blanck, il cordoglio dei VIP: dalla Gregoraci alla Capriotti Questo pomeriggio è andato su Rai Uno, un altro appuntamento del programma di Caterina Balivo, dove è stata proprio la conduttrice a rivolgersi a Tommaso Zorzi e Sophie affermando: “Sarete con noi tutta la settimana di Sanremo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sophie Codegoni, ospite speciale in TV per tutta la durata di Sanremo. Ecco in quale programma

