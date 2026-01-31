A Sanremo tornano Morgan e Belen tutti i duetti per la serata delle cover | con chi canteranno Francesca Fagnani e Cristina D’Avena – La lista

Questa sera a Sanremo tornano Morgan e Belen, pronti a salire sul palco per la serata delle cover. La lista degli artisti coinvolti si arricchisce di duetti e sorprese, con Francesca Fagnani e Cristina D’Avena che si preparano a cantare sul grande palco. L’attesa cresce, e i fan sono già in fermento per scoprire chi accompagnerà i big in questa fase speciale del festival.

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 entra sempre più nel vivo e, dopo giorni di indiscrezioni, arriva finalmente l’ufficialità sugli ospiti che affiancheranno i Big in gara nella tradizionale serata delle cover. I nomi sono stati svelati oggi durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, direttamente dal direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato l’elenco completo dei protagonisti dei duetti in programma venerdì 27 febbraio sul palco del Teatro Ariston. Nella lunga carrellata dei duetti, c’è qualche coppia che non passa inosservata, come Fulminacci con la conduttrice Francesca Fagnani sulle note di Parole parole o Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila morena.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente tutte le coppie di artisti che si sfideranno a Sanremo 2026.

Questa sera il Festival di Sanremo si anima con la serata dedicata ai duetti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Anche #FrancescaFagnani al prossimo #FestivaldiSanremo. Secondo un’indiscrezione rilasciata da #davidemaggio, anche Francesca Fagnani farà parte del prossimo Festival di Sanremo. Sembrerebbe che l’idea sia quella di rendere omaggio a #OrnellaVa facebook

Fulminacci duetterà con Francesca Fagnani a #Sanremo2026: i due potrebbero esibirsi con il brano "L’appuntamento" in omaggio a Ornella Vanoni. Fonte: @davidemaggio x.com