Sanremo 2026 | gli ascolti della terza serata crescono miracolosamente

Nella terza serata di Sanremo 2026 gli ascolti aumentano e superano lo share della precedente edizione. Tuttavia, nel pomeriggio la leadership rimane saldamente nelle mani di Mediaset, che mantiene il predominio con soap e programmi condotti da Maria De Filippi. I dati evidenziano una crescita rispetto all’anno passato, ma l’offerta pomeridiana resta ancora molto forte per la rete concorrente.

La terza serata di Sanremo 2026 cresce negli ascolti e supera lo share dello scorso anno, ma il pomeriggio resta dominio di Mediaset grazie alle soap e ai programmi di Maria De Filippi. La terza serata del Festival di Sanremo 2026 - in onda giovedì 26 febbraio - segna un piccolo miracolo negli ascolti: rispetto alle prime due serate, il pubblico è in crescita e lo share complessivo supera quello delle precedenti serate. Tuttavia, il calo degli spettatori rispetto allo scorso anno resta evidente e le altre reti non ne approfittano, confermando il dominio della kermesse Rai nel prime time. Sanremo 2026, terza serata: boom di share, ma il pubblico cala ancora Nella serata di giovedì 26 febbraio, su Rai1 la terza serata del Festival - preceduta da Sanremo Start (11. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

