Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo 2026 | Conti risale la china

Nella terza serata di Sanremo 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato uno share del 60,3% con 9.336.000 spettatori. La serata è stata segnata da un aumento rispetto alle precedenti, coinvolgendo una larga parte del pubblico. I dati si riferiscono alla trasmissione condotta da Conti, che ha riscosso una buona partecipazione tra gli spettatori.

Il Festival sale al 60,3% di share con 9,3 milioni di spettatori. Dopo l’avvio in salita, il Festival cresce rispetto a mercoledì e punta al rush finale 60,3% di share con 9.336.000 spettatori: questi i dati di ascolto della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Buone notizie, dunque, per Carlo Conti dopo un avvio claudicante: i numeri registrati oggi fanno ben sperare per gli ultimi due appuntamenti. Il rialzo rispetto alla seconda serata è cristallino: mercoledì erano stati registrati 9.053.000 spettatori, pari a uno share del 59,5% Per avere un quadro di riferimento, si possono osservare i risultati ottenuti nelle edizioni precedenti. Nel 2025, la terza serata del Festival era stata seguita in media — considerando la total audience — da 10 milioni 700 mila spettatori, con una quota di share del 59,8%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share

Ascolti tv, i dati della terza serata di Sanremo 2026

