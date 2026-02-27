Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, 9 milioni 543 mila spettatori hanno seguito l’evento in media, con uno share del 60,6%. Rispetto alla seconda serata, l’audience è aumentata leggermente, ma rispetto alla prima si è ridotta. La trasmissione è stata seguita da un pubblico più ampio rispetto ad altre edizioni recenti. I dati riflettono un confronto diretto con le serate precedenti dello stesso festival.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Meglio della seconda, un po’ meno della prima. Sono stati 9 milioni e 543mila i telespettatori che, nella media, hanno seguito la terza serata del Festival di Sanremo 2026, per uno share pari 60,6%. In confronto all’anno scorso però si registra un calo, visto che allora furono 10,7 milioni e 800mila, pari al 59,8% di share, le persone davanti alla tv in occasione della terza serata della kermesse canora. Sanremo, Maria Antonietta & Colombre in fuga in tandem dopo l'esibizione all'Ariston Il confronto con gli anni scorsi. Va tuttavia segnalato che in termini di share la media del 60,6% centra il miglior risultato in termini percentuali dal 1990, quando Sanremo, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, fece segnare il 64,59%, ma all'epoca il festival era articolato in quattro serate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ascolti della terza serata di Sanremo 2026: com'è andata. Spettatori, share e confronto con gli altri anni

