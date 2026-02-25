Sanremo 2026 Bresh ospite del Suzuki stage | chi è il cantante di ‘La tana del granchio’

(Adnkronos) – Bresh è il protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L'artista torna come ospite dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora lo scorso anno con il brano 'La tana del granchio'. Bresh, al secolo Andrea Emanuele Brasi, è nato a Lavagna in Liguria il 28 giugno del 1996. Nella sua generazione, è uno dei nomi più noti della scena rap legata alla Liguria. Il cantautore e rapper italiano ha già calcato il palco del Festival di Sanremo nel 2024 per duettare insieme a Emma Marrone nella serata delle cover in un medley dei maggiori successi di Tiziano Ferro. E lo scorso anno in gara tra i concorrenti Big con il brano 'La tana del granchio' che si è classificata all'11º posto nella classifica finale della 75esima edizione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Gaia ospite del Suzuki stage: chi è la cantante di ‘Chiamo io, chiami tu’(Adnkronos) – Gaia è la protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: Sanremo 2026: ospiti del Suzuki Stage, da Gaia ai Pooh. Scopri chi salirà sul palco!

Amici 25 - Flavia - La tana del granchio

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Tutti gli ospiti del Suzuki Stage a Piazza Colombo, il palco live di Sanremo 2026; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto.

Sanremo 2026, al via la seconda serata: l’ordine di uscita dei 15 big in gara, le Nuove Proposte, i co-conduttori e gli ospitiNella seconda conferenza stampa di Sanremo 2026, Conti ha rivelato i nomi della suddivisione dei Big tra stasera e domani ... dire.it

Tutti gli ospiti del Suzuki Stage a Piazza Colombo, il palco live di Sanremo 2026È solo la festa di riscaldamento per un tour estivo che l’ex 883 sta preparando negli stadi. Dal 7 giugno parte a Lignano Sabbiadoro Max Forever Gli anni d’oro 2026. La serie live si concluderà il 12 ... iodonna.it

Al Suzuki Stadium tutti in attesa di Bresh alle 22.30 #festival #sanremofestival - facebook.com facebook

Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata. Questa sera i co-conduttori sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Ospiti: gli azzurri olimpici e paralimpici. Spazio alle Nuove Proposte. Bresh in Piazza Colombo x.com