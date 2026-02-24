Sanremo 2026 Gaia ospite del Suzuki stage | chi è la cantante di ‘Chiamo io chiami tu’

Gaia ha attirato l’attenzione al Suzuki stage di Sanremo 2026 con la sua esibizione di “Chiamo io, chiami tu”. La cantante, nota per il suo stile originale, ha scelto di coinvolgere il pubblico con un’intensa performance. La sua presenza ha fatto discutere tra gli spettatori e i fan presenti in piazza Colombo. Questa sera, il suo spettacolo ha confermato l’interesse crescente verso i giovani artisti emergenti del festival.

(Adnkronos) – Gaia è la protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L'artista torna come ospite dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora lo scorso anno con il brano 'Chiamo io, chiami tu'. Gaia Gozzi, conosciuta solo come Gaia, ha ottenuto la popolarità partecipando prima a X Factor nel 2016, aggiudicandosi il podio e classificandosi seconda. Successivamente partecipa al talent show di Maria De Filippi, Amici, vincendo la diciannovesima edizione. Non è stata una proclamazione rosa e fiori: Gaia ha vinto nel periodo della pandemia, quando l'Italia era in lockdown per il Covid. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

