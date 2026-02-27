Sanremo 2026 | Fedez-Masini al balcone cantano con i fan

Durante la manifestazione di Sanremo 2026, il duo musicale Fedez e Masini si è affacciato da un balcone sul corso principale, vicino all’Ariston, attirando una grande folla di fan che ha cantato insieme a loro. La scena ha coinvolto numerosi spettatori che si sono radunati in strada per ascoltare e vedere dal vivo i due artisti. La loro esibizione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente.

Folla in estasi per il duo Fedez-Masini, affacciati da un balcone sul corso principale di Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. I fan hanno salutato gli artisti e cantato con loro il brano ‘Male necessario’, in gara al Festival, per la prima volta eseguito live al di fuori dell’Ariston. Fedez e Masini hanno ringraziato tutti per il supporto: ‘Buon Sanremo a tutti, divertitevi’, ha urlato Fedez prima di scattare alcune foto dall’alto con i presenti e poi rientrare. Sanremo 2026, Bucci: “Vannacci in platea? Non lo sapevo. Stasera parliamo di Sayf” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, nella serata cover Fedez e Masini cantano "Meravigliosa creatura"

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

