Fedez e Marco Masini cantano Male necessario a Sanremo 2026 | testo della canzone e significato

Fedez e Marco Masini interpretano “Male Necessario” a Sanremo 2026, attirando l’attenzione dei fan sin dai giorni prima del festival. La loro collaborazione unisce rap e musica melodica, creando un brano che si distingue tra le proposte in gara. La canzone affronta temi di relazioni complicate e scelte difficili, suscitando interesse tra gli ascoltatori. La performance di questi artisti si è subito fatta notare come una delle più discusse di questa edizione.

Fedez e Marco Masini in gara a Sanremo 2026 con " Male Necessario ". Rap e musica melodica si fondono in un duetto che, sin dalla vigilia della kermesse, è tra i papabili vincitori della 76esima edizione del Festival! Fedez e Marco Masini, il testo di "Male Necessario". di F. L. Lucia – M. Masini – F. Abbate – A. La Cava – A. Iammarino – F. Abbate – A. La Cava – N. Lazzarin So che in fondo non c'è tempo Quante cose che cambiano Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai Saranno la parte di te Quella più vulnerabile e spietata Lo sai Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro Lo ammetto però Per altre cicatrici trovo sempre un posto Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall'arresto Ora non ho più bisogno di scappare io Dal silenzio che è un rumore Da tutto questo male necessario Dovrei separare l'ego dall'io Ma non siamo fatti per essere fragili Ogni padre inizia come fosse un Dio Ma poi finisce che diventa un alibi La gente pudica giudica Che brutta gente che frequenta Fedez Ma ci si dimentica sempre che Giuda Se la faceva con gente per bene E so che farà male E vorrai cominciare A bere poi fumare Forse per distrazione Se è vero che siamo solo di passaggio Il vero obiettivo non può essere la meta Ma imparare a godersi il viaggio Quando crescerai E non mi chiederai nemmeno più il permesso Si impara vedrai Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall'arresto Ora non ho più bisogno di scappare io Dal silenzio che è un rumore Da tutto questo male necessario Ci ho messo una vita per sentirmi vivo Seguendo la linea sottile di un filo Succederà ciò che deve succedere Anche nel buio si impara a vedere In fondo a tutto il male necessario Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall'arresto Ora non ho più bisogno di scappare io E ringrazierò il passato E chi mi ha condannato E tutto questo male necessario So che in fondo non c'è tempo Quante cose che cambiano Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini cantano Male necessario. Testo e di cosa parla la canzoneQuesta volta Fedez e Marco Masini salgono di nuovo sul palco di Sanremo, questa volta per cantare insieme “Male necessario”.

“Male necessario” di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026: significato, temi e perché è un duetto che divide e colpisceFedez e Marco Masini portano a Sanremo 2026 il brano “Male necessario” dopo averlo scritto per esprimere le loro emozioni più profonde e le esperienze di vita.

Fedez & Marco Masini – Male necessario | Sanremo 2026 (AI Song – Immaginazione Artistica)

