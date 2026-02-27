Sanremo 2026 Fabrizio Moro chi è | la cover con Eddie Brock

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio, Fabrizio Moro è stato tra i protagonisti, esibendosi con una cover accompagnata dalla presenza di Eddie Brock. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, aggiungendo un tocco particolare alla serata. Fabrizio Moro ha mostrato il suo stile interpretando un brano noto, con un'interpretazione che ha coinvolto anche la collaborazione con Eddie Brock.

(Adnkronos) – Fabrizio Moro tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell'Ariston interpreta il suo celebre brano del 2017 (presentato al Festival) 'Portami via' insieme a Eddie Brock, concorrente in gara con il brano 'Avvoltoi'. Fabrizio Moro, nome d'arte di Fabrizio Mobrici, è uno dei cantautori.