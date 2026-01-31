sanremo 2026 eddie brock duetta con fabrizio moro in portami via

Questa sera, il Festival di Sanremo 2026 si anima con una sorpresa. Eddie Brock, il cantante in gara, salirà sul palco per duettare con Fabrizio Moro. I due interpreteranno insieme il brano “Portami via”, creando un momento speciale per il pubblico presente. La loro performance promette di essere uno dei momenti più commentati della serata.

Eddie Brock, in gara al Festival di Sanremo 2026, si esibirà durante la serata cover, insieme a Fabrizio Moro sulle note di Portami via. Eddie Brock, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi, si esibirà venerdì 27 febbraio, durante la serata cover, insieme a Fabrizio Moro. I due artisti duetteranno sul palco dell’Ariston sulle note di Portami via. Per Eddie si tratta di una grande emozione: poter condividere il palco con Fabrizio Moro, artista che ha sempre ammirato e seguito come fan, rappresenta un momento particolarmente significativo del suo percorso. Portami via è uno dei brani più intensi del repertorio di Fabrizio Moro, una canzone che parla di fuga emotiva, fragilità e bisogno di salvezza, temi che risuonano profondamente anche nella scrittura di Eddie Brock. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Eddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

