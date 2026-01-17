La moda del futuro passa dal riciclo. Gli studenti del Sismondi danno una nuova vita ai capi vintage.

Gli studenti dell’indirizzo moda dell’Istituto Sismondi di Pescia promuovono un progetto di upcycling, recuperando e riutilizzando capi vintage. In collaborazione con la Fondazione Poma, questi giovani lavorano per dare una nuova vita ai tessuti, contribuendo a una moda più sostenibile. Un’iniziativa che unisce creatività e attenzione all’ambiente, dimostrando come il riciclo possa rappresentare un futuro responsabile nel settore della moda.

Partenza brillante del progetto degli studenti e delle studentesse dell’indirizzo moda dell’Istituto Sismondi di Pescia, che stanno realizzerando un percorso di upcycling, ovvero di recupero e riuso, in collaborazione con la Fondazione Poma, che ospita gli incontri nei suoi locali in piazza San Francesco. Gli incontri sono aperti a tutti. Il primo appuntamento della scuola del riuso si è svolto il 15 gennaio e ha riscosso un’ottima partecipazione. I prossimi si svolgeranno: 29 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16; 12 e 26 febbraio dalle 14.30 alle 16; 5 marzo sempre dalle 14.30 alle 16. I docenti di progettazione e laboratorio moda Emilia Marcori, Demostene Uscamayata, Elena Innocenti e di scienze e tecnologie della moda Francesca Scuffi guidano gli alunni nello svolgimento del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

