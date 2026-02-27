Nella quarta serata di Sanremo 2026, si sono esibiti Laura Pausini, che ha cantato “Ritorno ad amare” prima di entrare nel teatro e salire sul palco, e Elettra Lamborghini, accompagnata dalle Las Ketchup. La serata è iniziata con uno show sul blu carpet davanti all’Ariston, attirando l’attenzione del pubblico con le performance di artisti italiani e internazionali.

Classifica FIMI, i brani di Sanremo 2026 dominano nei singoli. In testa Fedez & Masini Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Show sul blu carpet difronte all’Ariston con Laura Pausini che canta Ritorno ad amare, mentre si dirige verso l’interno del Teatro, fino a salire sul palco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, diretta quarta serata: show Pausini, poi Elettra con Las Ketchup

LIVE Sanremo, dalle 20.40 la serata cover: si parte con Elettra e le Las Ketchup. Attesa per Mister XQuesta sera sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Bianca Balti, che torna dopo un anno che, come ha detto in...

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Aserejè con le Las KetchupElettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Diretta Sanremo 2026 prima serata: i cinque vincitori della prima serata sono Serena Brancale, Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini; I primi cinque della seconda serata: Paradiso, Lda Aka 7even, Ermal Meta, Fedez-Masini, Nayt; Dove vedere Sanremo 2026 in tv, web, radio, social: guida definitiva al 76mo festival, giorno per giorno; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti.

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Bianca Balti c'è, il sogno Monica Belucci, lite nel backstage, classifica e scaletta ufficialeDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVE ... tg24.sky.it

Invece di giocare con i mostri sacri come la Raffa nazionale, molto meglio fare la quarta de Las Ketchup. #ElettraLamborghini #Sanremo2026 x.com

Sanremo, la diretta della quarta serata: è il momento delle cover. Da TonyPitony alle Las Ketchup, fino al ritorno di Bianca Balti co-conduttrice. Ecco che cosa succederà - facebook.com facebook