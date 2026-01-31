Durante la serata dei duetti di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini salirà sul palco per cantare insieme alle Las Ketchup il celebre Aserejé. La cantante italiana ha deciso di unire le forze con il trio spagnolo per una performance che promette di attirare l’attenzione del pubblico. La loro esibizione sarà uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Elettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026. Elettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti di venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo. Elettra e il trio spagnolo tutto al femminile canteranno la hit Aserejé, brano uscito nel 2002, un vero e proprio tormentone estivo in tutto il mondo, vendendo milioni di copie e raggiungendo la prima posizione in praticamente tutte le classifiche in cui il brano fu pubblicato. Molto prima dell’esistenza di TikTok e dei social, la coreografia divenne virale ovunque grazie alle esibizioni televisive, restando nella memoria collettiva fino ad oggi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Aserejè con le Las Ketchup

Elettra Lamborghini torna sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026, questa volta per cantare Voilà.

Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

