Sanremo 2026 Cristina D’Avena ospite con ‘Occhi di gatto’ | la sigla del cartone anni ’80

Stasera al Festival di Sanremo, il Teatro Ariston ospita Cristina D’Avena, che si esibisce con la sigla del cartone animato degli anni ’80

(Adnkronos) – Un tuffo negli anni '80. Stasera, venerdì 26 febbraio, al Festival di Sanremo Le Bambole di Pezza, fra i 30 artisti in gara, si esibiscono sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Occhi di gatto' accompagnate da Cristina d’Avena. ‘Occhi di gatto’, incisa nel 1985, è la celebre sigla del cartone omonimo, scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Ninni Carucci. Un brano diventato cult e legato a uno dei cartoni animati più iconici e frizzanti degli anni ’80, Occhi di gatto. La serie racconta la storia di tre sorelle – Sheila, Kelly e Tati – che gestiscono il caffè ‘Cat’s Eye’, situato proprio di fronte alla stazione di polizia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Occhi di gatto, il testo della storica sigla a Sanremo 2026 grazie a Bambole di Pezza e Cristina D’AvenaC’è qualcosa di magico quando il passato incontra il presente, soprattutto se a farlo sono una donna che ha "cresciuto" intere...

Leggi anche: Bambole di Pezza, la serata cover a Sanremo 2026 è con Cristina D’Avena: “Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto”

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Le Bambole di Pezza : A Sanremo 2026 perché le donne sono messaggere di pace; Sanremo 2026: sul palco dell’Ariston arrivano le Bambole di Pezza; Sanremo 2026, tutti i cantanti che partecipano al Festival per la prima volta. FOTO; Bambole di Pezza, la serata cover a Sanremo 2026 è con Cristina D’Avena: Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto.

Sanremo 2026, Cristina D'Avena chi è: la cover con le Bambole di PezzaCristina D'Avena sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il celebre brano 'Occhi di Gatto' insieme alla ... adnkronos.com

Sanremo, Cristina D'Avena duetta con Bambole di Pezza: chi, età, dove vive, gli esordi in tv, la linea di moda e l'esibizione contestataCristina D’Avena salirà salirà sul palco di Sanremo 2026 per accompagnare le Bambole di Pezza nella serata delle cover. Il duo si esibirà con il brano Occhi ... ilmattino.it

Questa sera occhi puntati sul palco dell’Teatro Ariston Durante il Festival di Sanremo 2026 tornerà per la terza volta sul palco Cristina D'Avena E non sarà sola… duetterà con le Bambole di Pezza in un’inedita versione rock di Occhi di Gatto Saranno l - facebook.com facebook

Questa mattina al Liceo Musicale G. D. Cassini di Sanremo si è tenuto un importante incontro dedicato al futuro dell’educazione e al ruolo dell’intelligenza artificiale nella scuola con Cristina Pez Commercial Director di Acer EMEA. #Sanremo #ACER x.com