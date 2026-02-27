C’è qualcosa di magico quando il passato incontra il presente, soprattutto se a farlo sono una donna che ha "cresciuto" intere generazioni di bambini e ragazzi e un gruppo di donne capace di travolgere con la propria energia, ma soprattutto con le proprie parole. Se poi tutto ciò accade al Festival di Sanremo, la faccenda si fa ancor più carica di significato. Non si discute: saremo sempre grati e grate alle Bambole di Pezza per aver portato sul palco dell'Ariston la mitica Cristina D'Avena sulle note di Occhi di gatto, una delle sue sigle più celebri e amate di sempre. Non una semplice operazione-nostalgia, ma un vero e proprio manifesto di sorellanza (che, di questi tempi, male non fa). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Occhi di gatto, il testo della storica sigla a Sanremo 2026 grazie a Bambole di Pezza e Cristina D’Avena

Leggi anche: Bambole di Pezza, la serata cover a Sanremo 2026 è con Cristina D’Avena: “Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto”

“A Sanremo 2026 Cristina D’Avena sarà rocker come noi. Tra donne c’è solidarietà, sfatiamo il mito di questa società. Noi donne dobbiamo restare unite.”: così Le Bambole di PezzaLa prima band femminile nella storia del Festival porterà la power ballad "Resta con me" e una versione rock della sigla con D'Avena Le Bambole di...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Occhi di gatto, la storica sigla sbarca a Sanremo con le Bambole di pezza e Cristina D’Avena; Sanremo, Bambole di Pezza: bambolizzeremo anche Occhi di gatto; Occhi di Gatto: il testo della sigla di Cristina D’Avena a Sanremo; Gli enormi occhi di questo gatto sembrano finti, ma Dorito è davvero così a causa di un virus.

Testo della canzone Occhi di gatto cantata dalle Bambole di pezza a Sanremo 2026Le Bambole di pezza sono l'unica band punk-rock al femminile di Sanremo 2026 - anzi, di tutta la storia del Festival, se non contiamo le Lollipop nel 2002 - e per celebrare questo traguardo, nella ser ... elle.com

Testo completo Occhi di gatto di Cristina D’Avena / Video, cover Bambole di Pezza a Sanremo 2026Le Bambole di Pezza canteranno insieme a Cristina D'Avena nella serata Cover il brano Occhi di Gatto, che tutti noi conosciamo anche per l'anime ... ilsussidiario.net

Oh-oh-oh occhi di gatto Oh-oh-oh occhi di gatto È questo il nome del trio compatto Son tre sorelle che han fatto un patto... Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto! - facebook.com facebook