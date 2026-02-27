Bambole di Pezza la serata cover a Sanremo 2026 è con Cristina D’Avena | Occhi di gatto Un altro colpo è stato fatto

Da ilgiorno.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a Sanremo 2026 va in scena una serata dedicata alle cover, con un momento speciale in cui le Bambole di Pezza si esibiranno insieme a Cristina D’Avena. La cantante interpreterà “Occhi di gatto”, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera. L’evento si inserisce nel continuo fermento del festival, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Milano, 27 febbraio 2026 – È il giorno dei duetti al Festival di Sanremo 2026. E le Bambole di Pezza saliranno sul palco dell’Ariston con Cristina D’Avena. La rock band tutta al femminile – che partecipa alla kermesse con il brano ‘Resta con me’ – ha scelto la regina delle sigle dei cartoni animati per far scatenare il pubblico, soprattutto i nostalgici degli Anni ‘80, sulle note di ‘Occhi di gatto’. Bambole di Pezza a Sanremo 2026 La rock band al femminile La formazione de le Bambole di Pezza conta cinque componenti: Martina Cleo Ungarerelli è la voce principale; Morgana Blue è la chitarra solista, Federica Rossi ‘Xina’ siede alla batteria, Dani Piccirillo suona la chitarra ritmica, Caterina Dolci ‘Kaj’ suona il basso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bambole di pezza la serata cover a sanremo 2026 232 con cristina d8217avena occhi di gatto un altro colpo 232 stato fatto
© Ilgiorno.it - Bambole di Pezza, la serata cover a Sanremo 2026 è con Cristina D’Avena: “Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto”

“A Sanremo 2026 Cristina D’Avena sarà rocker come noi. Tra donne c’è solidarietà, sfatiamo il mito di questa società. Noi donne dobbiamo restare unite.”: così Le Bambole di PezzaLa prima band femminile nella storia del Festival porterà la power ballad "Resta con me" e una versione rock della sigla con D'Avena Le Bambole di...

A Sanremo tornano Morgan e Belen, tutti i duetti per la serata delle cover: con chi canteranno Francesca Fagnani e Cristina D’Avena – La listaL’attesa per il Festival di Sanremo 2026 entra sempre più nel vivo e, dopo giorni di indiscrezioni, arriva finalmente l’ufficialità sugli ospiti che...

Sanremo, Cristina d'Avena: «Penso a un tormentone sulle fettine panate»

Video Sanremo, Cristina d'Avena: «Penso a un tormentone sulle fettine panate»

Temi più discussi: Sanremo 2026: sul palco dell’Ariston arrivano le Bambole di Pezza; Chi sono le Bambole di Pezza, a Sanremo 2026 con Resta con me; Bambole di Pezza con 'Resta con me', la prima rock band femminile all'Ariston; Sanremo 2026, le Bambole di Pezza e la seconda vita del pop punk italiano.

bambole di pezza laSanremo, perché le Bambole di pezza non hanno ricevuto i fiori: la spiegazione di Carlo Conti, cosa è successoMercoledì, 25 febbraio 2026, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, le Bambole di pezza non hanno ricevuto i fiori dopo la loro esibizione. Giovedì, 26 ... leggo.it

bambole di pezza laCarlo Conti scatena il caos a Sanremo 2026: le Bambole di Pezza senza omaggio florealeI fan insorgono dopo che Carlo Conti ha rinviato la consegna dei fiori alle Bambole di Pezza, scatenando polemiche sui social. notizie.it