Stasera a Sanremo 2026 va in scena una serata dedicata alle cover, con un momento speciale in cui le Bambole di Pezza si esibiranno insieme a Cristina D’Avena. La cantante interpreterà “Occhi di gatto”, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera. L’evento si inserisce nel continuo fermento del festival, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Milano, 27 febbraio 2026 – È il giorno dei duetti al Festival di Sanremo 2026. E le Bambole di Pezza saliranno sul palco dell’Ariston con Cristina D’Avena. La rock band tutta al femminile – che partecipa alla kermesse con il brano ‘Resta con me’ – ha scelto la regina delle sigle dei cartoni animati per far scatenare il pubblico, soprattutto i nostalgici degli Anni ‘80, sulle note di ‘Occhi di gatto’. Bambole di Pezza a Sanremo 2026 La rock band al femminile La formazione de le Bambole di Pezza conta cinque componenti: Martina Cleo Ungarerelli è la voce principale; Morgana Blue è la chitarra solista, Federica Rossi ‘Xina’ siede alla batteria, Dani Piccirillo suona la chitarra ritmica, Caterina Dolci ‘Kaj’ suona il basso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambole di Pezza, la serata cover a Sanremo 2026 è con Cristina D’Avena: “Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto”

