Sanremo 2026 | Conti conferma l’ospite Tiziano Ferro con un gesto scaramantico e alimenta l’attesa per la prima serata

Carlo Conti ha confermato che Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti della prima sera del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore ha pubblicato un messaggio sui social che ha già acceso l’attesa tra i fan, lasciando intendere che la presenza del cantante sarà una delle sorprese della kermesse. Conti ha anche fatto un gesto scaramantico, alimentando ulteriormente la curiosità sulla serata inaugurale.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha lanciato un messaggio sui social media che gioca con l'attesa per la presenza di Tiziano Ferro come ospite speciale durante la prima serata della kermesse. Questo gesto, di natura scaramantica, ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico e dei media, alimentando ulteriormente l'entusiasmo per l'imminente evento musicale che si terrà nella città ligure. L'immagine condivisa da Conti su Instagram è una vignetta realizzata da Guido Ciompi, un noto autore e disegnatore. La scena raffigura il conduttore intento a fare le corna, un gesto popolare per allontanare la sfortuna, mentre risponde a una domanda fuori campo che chiede conferma della presenza di Tiziano Ferro alla prima serata del festival.

