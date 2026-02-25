Sanremo 2026 Elettra Lamborghini e Arisa hanno usato questa maschera viso prima di salire sul palco dell’Ariston

La competizione canora più famosa e attesa dell’anno è finalmente iniziata e il Festival di Sanremo ci ha regalato una carrellata di brani che ci accompagneranno nei prossimi mesi, ma anche look da cui prendere spunto. Tra paillettes, gioielli e gloss “indossati” strategicamente per brillare, bisogna aggiungere anche la pelle dall’effetto glow. A stupirci piacevolmente in questo senso sono state Arisa ed Elettra Lamborghini sempre molto attive sui social. Anche questa volta hanno reso partecipi i loro fan coinvolgendoli nelle ore precedenti al debutto sul palco dell’Ariston, condividendo i loro segreti di bellezza in diverse storie Instagram. Entrambe hanno sfoggiato una pelle splendida e luminosa e a rendere possibile questo effetto ci ha pensato un prodotto must della skincare coreana, una maschera viso molto particolare: la Biodance. Quello che ha colpito i follower osservando le stories delle cantanti è che a differenza delle classiche maschere realizzate in tessuto, questa sembra di plastica. 🔗 Leggi su Dilei.it

