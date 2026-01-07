affari tuoi la finta maria de filippi gela de martino

Si gioca, si vince ma soprattutto si ride ad Affari tuoi, nella puntata speciale del 6 gennaio dedicata alla Lotteria Italia con l'annuncio dei biglietti vincenti che oggi hanno cambiato la vita a pochi, fortunatissimi italiani. Nello studio del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si alternano pacchisti, concorrenti e vip: cantanti, comici e personaggi del mondo della tv, dalle cui mani sono stati estratti i tagliandi vincenti. Prima però, come sempre, spazio a qualche gustoso siparietto. Sui social è diventato virale Alessandro, il pastore sardo che ha l'abitudine di dare un nome di politici e personaggi storici ai suoi ovini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, le pagelle del 6 gennaio: De Martino chiama De Filippi (9), il gruppo STEP trascina (8,5)

Affari tuoi, De Martino gela Roberto: "Anni Venti"

