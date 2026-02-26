Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026 | chi è l' imitatore di Laura Pausini e Maria De Filippi

Vincenzo De Lucia si prepara a calcare il palco di Sanremo 2026, portando avanti la sua attività di imitazione di figure note come Laura Pausini e Maria De Filippi. Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2020 a Made in Sud, ha conquistato una certa popolarità grazie alla capacità di riprodurre fedelmente le voci e i caratteri delle celebrità. Ora si appresta a vivere una nuova esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia torna sul palco dell’Ariston con la sua ironia. Dopo il monologo di martedì nei panni di Laura Pausini, in cui aveva paragonato la kermesse a una "sagra di paese", nella serata successiva ha detto a Carlo Conti: "Non andare così veloce, capisco che non te ne frega niente, però.". Per poi aggiungere: "Lo so che è il tuo ultimo Festival, poi passi il pacco a quell'altro lì". Una battuta sibillina che molti hanno letto come un riferimento implicito a Stefano De Martino, attualmente al timone di Affari Tuoi e potenziale successore di Conti alla conduzione del Festival. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

