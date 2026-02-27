Sanremo 2026 classifica terza serata | ecco i 5 più votati tutto molto prevedibile tranne un nome!

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa al Teatro Ariston con i cinque artisti più votati, tra cui alcuni risultati attesi e una sorpresa. La serata ha coinvolto il pubblico e i giurati, portando alla luce le preferenze del momento. La classifica provvisoria lascia spazio a ulteriori sviluppi e discussioni sui prossimi passaggi del festival.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è andata in onda dal Teatro Ariston e si è appena conclusa. Dopo le prime due puntate, la competizione è entrata nel vivo con una nuova parte di Big che si sono esibiti sul palco e con l’attesissima finale della categoria Nuove Proposte. Al fianco del direttore artistico e conduttore Carlo Conti sono saliti sul palco due co-conduttori molto diversi tra loro: la top model Irina Shayk e il comico e imitatore Ubaldo Pantani, che hanno alternato momenti di spettacolo e leggerezza. Sul fronte musicale non sono mancati ospiti di rilievo: Eros Ramazzotti ha emozionato il pubblico con Adesso tu, mentre Alicia Keys ha regalato un momento internazionale molto atteso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

