Sanremo 2026 ecco la top 5 della prima serata | i più votati da stampa tv e web

Carlo Conti ha annunciato la top 5 dei più votati nella prima serata di Sanremo 2026, risultato dovuto alle preferenze di stampa, tv e pubblico online. Durante la serata, i partecipanti hanno riscosso consensi diversi, ma alcuni si sono distinti subito. Tra i favoriti emergono nomi che si sono fatti notare per le loro performance e il sostegno ricevuto. La gara tra i cantanti prosegue con queste prime valutazioni a fare da guida.

© Lapresse.it - Sanremo 2026, ecco la top 5 della prima serata: i più votati da stampa, tv e web

Alla fine della prima serata di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato la top 5 dei più votati da sala stampa, tv e web. Ecco le prime cinque posizioni, in ordine sparso e non di classifica: Arisa. Fulminacci. Serena Brancale. Ditonellapiaga. Fedez-Masini.