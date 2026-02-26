La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha cambiato ritmo rispetto al debutto del giorno precedente. Dopo l’esibizione di tutti e 30 i Big nella serata inaugurale, il palco dell’Ariston ha accolto solo metà degli artisti in gara, lasciando spazio anche alle Nuove Proposte, agli ospiti e a una diversa modalità di votazione. Il televoto è tornato protagonista, mentre la giuria della sala stampa, tv e web è rimasta fuori dal giudizio sui Big. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini si sono alternati Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, in una puntata ricca di musica, momenti celebrativi e collegamenti speciali. Sanremo: Nuove Proposte e Televoto: sfide dirette e prime eliminazioni La serata ha visto salire sul palco 15 dei 30 Big in gara, mentre per i giovani è entrata nel vivo la competizione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sanremo, classifica seconda serata: ecco i 5 più votati, il pubblico deluso fischia, tensione all’Ariston

|Sanremo: scaletta e orari della prima serata | I 5 più votati: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini | ClassificaLa scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara.

Sanremo 2026, ecco la top 5 della prima serata: i più votati da stampa, tv e webAlla fine della prima serata di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato la top 5 dei più votati da sala stampa, tv e web.

Temi più discussi: Sanremo 2026, seconda serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi; Sanremo 2026, la seconda serata in diretta: Achille Lauro, la metà dei big e la nuova classifica; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata; Sanremo 2026, come funziona la classifica serata per serata: il regolamento e come si vota.

FantaSanremo 2026, bonus e malus della seconda serata del Festival: punti in aggiornamento e classificaI punti del Fantasanremo della seconda serata di Sanremo 2026 in diretta con bonus e malus: tutti gli aggiornamenti ... fanpage.it

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata - Max Pezzali e i successi anni '90 scatenano il pubblicoQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': la cronaca live della seconda serata di Sanremo 2026, dalla scaletta alla nuova classifica. libero.it

La classifica dei lettori di All Music Italia su Sanremo 2026 ribalta più di una previsione. Il voto del pubblico incorona Arisa, ridisegna la Top 10 e mette in discussione alcune certezze costruite tra quote e intelligenza artificiale. Un segnale che potrebbe pesare - facebook.com facebook

Da Arisa a Fedez e Masini: ecco la classifica provvisoria della prima serata di Sanremo x.com