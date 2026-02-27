Sanremo 2026 ci sono problemi tecnici e Alicia Keys interrompe l’esibizione Eros Ramazzotti sbotta | Non è colpa mia

Durante la serata di Sanremo 2026, Alicia Keys si è fermata improvvisamente durante la sua esibizione, spiegando di non riuscire a sentire in cuffia. L’incidente ha causato un’interruzione momentanea dello spettacolo, mentre Eros Ramazzotti ha espresso frustrazione affermando che non era colpa sua. Problemi tecnici hanno coinvolto l’impianto audio, creando un’interruzione inattesa nel corso della manifestazione.

Attimi di gelo durante la terza serata: l'in-ear monitor della popstar americana smette di funzionare all'attacco de "L'aurora". Ramazzotti sdrammatizza, i social insorgono. Poi il riscatto al pianoforte “Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia”. È bastata una frase per congelare per qualche minuto l’entusiasmo del Teatro Ariston. L’atteso momento internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è scontrato frontalmente con l’imprevisto tecnico più temuto della televisione dal vivo. Il duetto transoceanico tra Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ha subito una falsa partenza che ha costretto la produzione a stravolgere temporaneamente la scaletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

