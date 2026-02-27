Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys social contro Carlo Conti | Che figuraccia - BRE

Problemi tecnici durante la serata di Sanremo coinvolgono Eros Ramazzotti e Alicia Keys, causando ritardi e disagi sul palco. I social si accendono con commenti critici nei confronti di Carlo Conti, accusato di scarsa organizzazione. La performance dei due artisti viene interrotta per alcuni minuti, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiMilano, 12 febbraio 2026 – Mancano solo dodici giorni al Festival di Sanremo 2026 e diversi sono gli annunci che il conduttore e direttore artistico...

Sanremo 2026, confermati Eros Ramazzotti e Alicia Keys: l’annuncio di Carlo ContiFebbraio, ormai, parla la lingua di Carlo Conti e dei suoi attesissimi annunci sanremesi.

Durante il problema tecnico a Sanremo 2026 ho avuto un dubbio. Poi Laura Pausini mi ha consolato: ‘porta fortuna, non preoccuparti': lo rivela Tredici Pietro – IL VIDEOIl rapper bolognese svela cosa è successo durante la sua esibizione al Festival quando si è interrotto per un guasto audio ... ilfattoquotidiano.it

Tredici Pietro, problemi tecnici a Sanremo 2026: microfono spento/ Non partiva: Laura Pausini lo rincuoraTredici Pietro, microfono spento a Sanremo 2026: Non partiva. Laura Pausini rincuora il cantante dopo i problemi tecnici: Portano bene ... ilsussidiario.net

Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu' facebook

Eros Ramazzotti: “Oggi è 26-02-2026, hai capito la data” #Sanremo2026 x.com