Durante la serata cover di Sanremo 2026, la conduttrice di Belve su Rai 2 ha sorpreso il pubblico cantando insieme a Fulminacci una canzone di Mina, intitolata Parole parole. La Fagnani ha interpretato il brano con entusiasmo, lasciando il pubblico e i presenti senza parole. Il momento ha attirato l’attenzione tra gli spettatori dell’Ariston, creando un’inedita collaborazione sul palco.

“Che belva sei?”: Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai 2, ha cantato Parole parole di Mina insieme a Fulminacci durante la serata cover di Sanremo sul palco dell'Ariston. La giornalista si è limitata alle parti recitate e non cantate del famoso brano. E a un certo punto della canzone invece di dire “Che cosa sei?", come previsto dal brano originale, ha spiazzato tutti con un “Che belva sei?”, che riprende la domanda cult del suo programma, quella che lei pone all'inizio delle interviste a tutti i suoi ospiti. Nella cover portata sul palco della kermesse, il brano di Mina e Alberto Lupo viene praticamente rovesciato al contrario: Fulminacci è la tigre di Cremona, mentre la giornalista di Belve fa la parte dell’attore italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, "che belva sei?": la Fagnani spiazza Fulminacci

