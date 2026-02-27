Durante la serata a Sanremo 2026, il sindaco ha affermato di non essere a conoscenza della presenza del generale Vannacci tra il pubblico. Ha specificato di non aver mai avuto contatti diretti con lui e ha aggiunto che, se si dovesse trovare di fronte, lo saluterebbe cordialmente e gli darebbe il benvenuto in Liguria. La discussione della serata si concentrava su Sayf.

“ Se incontro Vannacci? Non sapevo fosse in platea stasera, non ho mai parlato con il generale Vannacci, se lo incontro lo saluto volentieri e gli dico ‘benvenuto in Liguria’ come a tutti quelli che vengono in Liguria. Stasera penso ci saranno anche altre persone, quindi a tutti quelli che incontro gli dico ‘benvenuto in Liguria, hai mangiato la focaccia, se vuoi c’è una pasta al pesto per te'”. Così il governatore della Liguria Marco Bucci, rispondendo a margine della conferenza stampa della quarta giornata del Festival di Sanremo sulla presenza, in platea, di Roberto Vannacci. “Se mi piace la sua proposta? Non ne sono assolutamente a conoscenza, non ho passato il tempo per studiarla e soprattutto faccio l’amministratore e ho un’altra cosa da fare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Bucci: “Vannacci in platea? Non lo sapevo. Stasera parliamo di Sayf”

