Sanremo 2026 | Vannacci in platea Meloni smentisce e Conti difende

Sanremo 2026: Vannacci in platea, polemiche politiche e la difesa di Conti. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, sarà ospite del Festival di Sanremo domani sera e il 27 febbraio, durante la serata dei duetti. Il politico ha confermato la sua presenza in platea, mentre la premier Giorgia Meloni ha smentito le voci sulla sua partecipazione, criticando chi inventa notizie. Carlo Conti, direttore artistico del Festival, ha ribadito la sua indipendenza e ha smentito ogni coinvolgimento politico nella scelta degli ospiti. La notizia della presenza di Vannacci a Sanremo è emersa oggi, con il politico che ha confermato di essere stato invitato e di voler assistere allo spettacolo. Il leader di Futuro Nazionale avrà anche alcuni incontri politici nella regione Liguria durante la sua trasferta a Sanremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: "Rasenta fantascienza"

Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo

