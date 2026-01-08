Bruno Mars torna con il nuovo album intitolato ‘The Romantic’. Dopo un periodo di silenzio, l’artista annuncia ufficialmente il suo ritorno sulla scena musicale. L’atteso progetto promette di riproporre il suo stile distintivo, combinando melodie coinvolgenti e testi curati. Questa release rappresenta un momento importante per i fan e per il panorama musicale, segnando il ritorno di uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni.

Dopo anni di attesa, Bruno Mars rompe il silenzio artistico e annuncia ufficialmente il suo nuovo album. Si intitola ‘The Romantic’ e segna il ritorno solista dell’artista a quasi dieci anni da 24K Magic. Un titolo che suona come una promessa. E che accende subito le aspettative. The Romantic: la data di uscita e primo singolo. ‘The Romantic’ arriverà il 27 febbraio. Ma l’attesa sarà breve: il primo singolo sarà pubblicato venerdì 9 gennaio. Mars ha confermato che il disco è “finito” e ha accompagnato l’annuncio con la copertina ufficiale, un’illustrazione in bianco e nero che lo ritrae in modo essenziale, quasi intimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruno Mars torna con ‘The Romantic’

