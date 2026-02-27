Sanremo 2026 Bianca Balti | Sto elaborando il lutto della me spensierata prima della chemioterapia che non ci sarà più Conti | Felice per l’alto share dei giovani

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, circa 9,5 milioni di persone hanno seguito lo spettacolo su Rai 1, registrando un ascolto del 60,6% di share. Bianca Balti ha condiviso di stare affrontando un lutto legato a un passato spensierato prima della chemioterapia, mentre il conduttore ha espresso soddisfazione per l’alto coinvolgimento dei giovani spettatori.

Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2026 con il 60,6% di share. Bianca Balti racconta il suo percorso dopo la chemioterapia Sono stati 9 milioni 543mila, pari al 60.6% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri 26 febbraio in media su Rai 1 il Festival di Sanremo 2026, in total audience. L'anno scorso la terza serata del Festival era stata seguita in media, in termini di total audience, da 10 milioni 700mila telespettatori pari al 59.8% di share. Il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, ha detto: "Lo share ha un andamento in controtendenza rispetto agli ultimi anni, stiamo crescendo dalla prima all'ultima puntata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Bianca Balti: "Sto elaborando il lutto della me spensierata prima della chemioterapia, che non ci sarà più". Conti: "Felice per l'alto share dei giovani" Leggi anche: A Sanremo ci sarà anche Bianca Balti, Carlo Conti annuncia il ritorno della top model: «Ci racconterà quest'anno di grande forza» Sanremo, bene la terza serata. Conti: "Felice dello share alto tra i giovani"Nella serata di ieri, la terza del Festival di Sanremo su Rai1, la prima parte, dalle 21.